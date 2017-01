Die Barbara Karlich Show Single sein ist teuer und ungesund

In einer Partnerschaft kann man sich viele Lebenshaltungskosten, wie Miete, Versicherungen, Auto, Urlaub und so weiter, teilen. Singles müssen diese Ausgaben allein bestreiten. Dazu kommt noch, dass ihr Lebensstil oft nicht der gesündeste ist und das Alleinsein manchmal auch psychische Belastungen mit sich bringt

war sieben Jahre lang verheiratet und ist seit kurzem wieder Single. "Ich muss jetzt alleine für die Kosten meiner großen Wohnung aufkommen und habe sofort gemerkt, dass das Singleleben nicht gerade billig ist. Man muss seinen Lebensstandard neu überdenken." Maximilian hat auch Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit. "Nicht nur die ungesunde Ernährung, sondern auch das Alleinsein selbst wirkt sich negativ aus. Man ernährt sich von Fast Food und Fertigprodukten, ist abends oft unterwegs und auch einsam." Als Romantiker glaubt er noch an die große Liebe: "Ich will mein Leben mit jemandem teilen können. Leidenschaft und Kommunikation sind für mich besonders wichtig."

Fritz, 52, Leitender Angestellter bei einer Versicherung aus Wien,

hat die Erfahrung gemacht, dass sich das Singleleben positiv auf seine Gesundheit ausgewirkt hat. "Seit ich alleine lebe, trinke ich keinen Alkohol mehr, ernähre mich viel gesünder und bewusster und habe auch schon neun Kilo abgenommen." Er achtet jetzt auch mehr auf sein Aussehen. "In einer Beziehung muss man sich nicht so intensiv um das Äußere kümmern. Meine Frau hat jeden Tag gekocht, da musste ich essen, um die Mühe wertzuschätzen." Fritz spart sich mittlerweile auch das Geld, das er am Beginn seines Singlelebens gebraucht hat, um Frauen einzuladen. "Das lehne ich inzwischen strikt ab. Wenn ich einer Frau erst fünf Getränke zahlen muss, damit sie mich kennenlernen will, ist es mit Sicherheit nicht die Richtige."