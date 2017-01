Grand Hotel Morphium

Der Brief, der Julios Schwester Cristina das Leben gekostet hat, stellt die Erbfolge im Hotel infrage. Darin räumt Alicias verstorbener Vater ein, dass Andrés sein unehelicher Sohn sei. Das Schriftstück wurde mittlerweile mutwillig zerstört. Julio kann deshalb keine Beweise vorlegen, als er Alicia in das Geheimnis einweiht und die Befürchtung äußert, Alicias Familie könnte etwas mit den Mordanschlägen auf Andrés zu tun haben. Obwohl Alicia seine Verdächtigungen sehr verärgern, will sie der Sache auf den Grund gehen.