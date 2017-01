Seitenblicke

*Der Zuckerbäckerball 2017 / *Romeo und Julia in "Holiday on Ice" /*Auch Roland Kaiser bekommt sein Musical

Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren ... Ein neues Musical mit den größten Hits von Roland Kaiser wurde jetzt in Wien präsentiert, mit dabei Alfons Haider und Gregor Glanz...

Früher hätte man gesagt, die Eisrevue ist wieder in Wien, heutzutage gibt Holiday on Ice ein Gastspiel, in der diesjährigen Ausgabe geht es bildgewaltig und romantisch um Romeo und Julia.