Am Schauplatz Nachgefragt: Schöner Fremder Mann

Sandstand, Sonne, Meeresrauschen. Und dazu ein Flirt mit einem schönen, fremden Mann. Davon träumt so manche Europäerin, die an der Küste Kenias Urlaub macht.

„Beachboys“ nennt man dort die muskulösen jungen Männer, die sich auf das Geschäft mit den Urlauberinnen spezialisiert haben. Gegen ein paar hundert Euro oder ein paar Geschenke können einsame Frauen einen Begleiter anheuern. Und manchmal wird aus dem Flirt Liebe. 2012 war „Schauplatz“-Reporterin Tiba Marchetti zum ersten Mal in Kenia und hat die unterschiedlichsten Paare porträtiert. Vor einigen Monaten war sie wieder dort.

Was ist aus Silke geworden, der resoluten Ex-Polizistin aus Deutschland? Nach ihrer Scheidung von Nasoro, einem jungen Kenianer, hatte sie den Glauben an die große Liebe verloren. „Wenn dir einer nach drei Tagen sagt, ich liebe dich, dann meint er deinen Geldbeutel“, war sie überzeugt. Nach einer unbeschwerten Zeit des Single-Lebens hat es dann aber doch wieder gefunkt. „Sadallah ist ein Seelenverwandter“, strahlte die Pensionistin, die jeden Winter in Kenia verbringt. Hat das Glück gehalten?