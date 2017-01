Kommissar Rex Tödliche Verführung

Der deutsche Tourist Bernd Holzmann fotografiert mit Vorliebe junge Männer, die er anschließend auch in sein Hotelzimmer einlädt. So auch den gut aussehenden Hubert Meixner. Am nächsten Morgen wird Holzmann tot aufgefunden. Moser verdächtigt Meixner, doch der hat ein einwandfreies Alibi. Auch Mosers Privatleben erfährt durch die attraktive Tierärztin Sonja einige Turbulenzen, womit Rex ganz und gar nicht einverstanden ist.

Co-Produktion Taurus Film/ORF