heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Am Schauplatz: Nachgefragt: Schöner Fremder Mann

Im Winter zieht es manche Österreicherinnen in ferne Länder mit Sonne, Meer und schönen Beachboys. Ein Urlaub mit Begleitung, zum Beispiel im afrikanischen Kenia. Sextourismus nennen es die einen, Liebe die anderen. Kerstin Geyer aus Krummnussbaum in NÖ hat dort ihre große Liebe gefunden. Tiba Marchetti hat sich diesem Thema gewidmet.





Mehr über Liebe und Sextourismus in Kenia können Sie heute Abend sehen: "Schöner fremder Mann, nachgefragt". Am Schauplatz, um 21.05 in ORF 2.