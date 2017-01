STÖCKL.

Moderatorin Claudia Reiterer kehrt 2017 zu ihren journalistischen Wurzeln zurück: Am kommenden Sonntag moderiert sie erstmals das ORF-Politdiskussions-Format „Im Zentrum“. Was erwartet die Zuseher und Zuseherinnen?



Auch Elke Ludwig ist immer für neue Herausforderungen zu haben: Die junge Meteorologin leitet seit Mai vergangenen Jahres die höchstgelegene meteorologische Beobachtungsstation Österreichs, das Observatorium am Sonnblick. Davor arbeitete sie 14 Monate lang bei minus 20 bis minus 40 Grad, in einer Forschungsstation in der Antarktis.



Eis und Schnee waren lange auch das berufliche Umfeld des ehemaligen Skifahrers Rainer Schönfelder. Nachdem er noch als aktiver Sportler eine eigene Investmentfirma gegründet hatte, stieg er vergangenes Jahr zusammen mit Hermann Maier ins Hotelgeschäft ein. Wie ergeht es dem Quereinsteiger im harten Wirtschaftsleben? Und: Was sagt er zur aktuellen Situation der ÖSV Mannschaft knapp vor der WM?



Außerdem zu Gast: Soziologe Roland Girtler. Er hat sich mit Studien über Wilderer, Prostituierte, Landärzte und Ganoven einen Namen gemacht. Mit 75 Jahren begibt sich der leidenschaftliche Radfahrer nach wie vor auf interessante Streifzüge durch Stadt und Land und widmet sich den Rändern der Gesellschaft.