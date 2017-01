heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Kryonik

Manche Menschen glauben an ein weiterleben nach dem Tod - nicht aber im religiösen Sinn. Kryoniker sind davon überzeugt. Sie lassen sich nach dem letzten Herzschlag einfrieren - in der Hoffnung auf ein Auftauen in ferner Zukunft. James Bedford war der erste Mensch, der sich dafür entschieden. Heute vor 50 Jahren wurde er tiefgefroren. Könnte es künftig tatsächlich möglich sein, ihn wieder zum Leben zu erwecken oder ist das reine Science Fiction? Was hat sich auf dem Gebiet der Kryonik seither getan? Und ist schon jemand aufgetaut worden? Elke Weiss hat sich dafür interessiert.



Zu Gast im Studio ist Univ.Prof. Dr. Friedrich Anderhuber,

Leiter des Institut für makroskopische und klinische Anatomie an der MedUni Graz.