Weißblaue Geschichten Ein Mann für alle Notfälle/Schwindelanfälle

Von Schwindlern aus Not und von Schwindlern aus Zuneigung erzählen die beiden Episoden dieser Weißblauen Geschichten: Sebastian Stocker wird von der ebenso hübschen wie resoluten Unternehmerin faktisch zum Schwindeln gezwungen. Sie hält den Lehrer für einen Taxifahrer. Und der sagt nicht nein, als sie ihn gleich für ein paar Tage engagiert. Denn die Dame gefällt ihm und er hofft auf diese Weise auch etwas von ihren Plänen zu erfahren, die den seinen zuwider laufen. Hingegen haben die ungleichen Freunde Hans und Kurt ihr Jobs verloren und wollen dennoch nicht auf gutes Essen verzichten. Also speisen sie in den besten Gasthäusern. Doch immer wenns ans Zahlen geht, täuscht Kurt einen Herzanfall vor und Hans kommt ihm als "Arzt" zu Hilfe. In der ganzen Aufregung suchen die beiden Zechpreller dann das Weite. Doch nicht nur die Polizei, sondern auch die Ärztin Gabriele Maiwald rückt den beiden bedenklich nahe auf den Pelz.

Koproduktion Mona Film/ORF/ZDF