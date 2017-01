Grand Hotel Bluthochzeit

Julio zahlt für die Möglichkeit, den Tod seiner Schwester aufklären zu können, einen hohen Preis. Nach der geplatzten Flucht ist Alicia nicht mehr bereit, ihm ein weiteres Mal blind zu vertrauen und sich erneut an Julio zu binden. Ihr Glaube an seine grenzenlose Liebe ist offenbar zerstört. Als es Kommissar Ayala gelingt, Cristinas Mörder einen Schritt näher zu kommen, entscheidet sich Alicia dafür, ihre Familie zu schützen und fällt Julio kurzerhand in den Rücken.