Zeit im Bild

Vizekanzler Mitterlehner nimmt heute auf der ÖVP Klausur Stellung zur gestrigen Rede von SPÖ-Kanzler Kern / Bundeskanzler Kern hat gestern auch von einem mehrheitsfördernden Wahlrecht gesprochen – dazu auch eine Analyse / Grüne Klubklausur in Wien / Sebastian Kurz über seine Pläne seines OSZE-Vorsitzes / Die EU will festschreiben was Roboter dürfen und was nicht / Die Urlaubstrends der Österreiche für 2017 / Die Elbphilharmonie wurde gestern eröffnet