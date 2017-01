Report

Live zu Gast im Studio ist Peter Webinger, im Innenministerium zuständig für Asyl und Migration. Die neue Flüchtlingsbewegung Kerns Rede in Wels Neujahrsvorsätze Name als Schicksal

Vor genau einem Jahr waren viele Flüchtlinge an den österreichischen Grenzen Richtung Deutschland in Zelten untergebracht. Sie warteten darauf, mit Bussen nach Deutschland weiterzufahren. Der „Report“ hat darüber im Jänner 2016 berichtet und fragt, wie es ein Jahr später dort aussieht.

Offiziell gilt die Balkanroute als geschlossen, doch mit Schleppern kommen weiterhin Flüchtlinge nach Österreich, die nach Deutschland weiter wollen. Die Behörden kontrollieren den grenznahen Bereich nun viel gründlicher. Die Folgen für Österreich: Viele Flüchtende werden wieder zurückgeschickt, im Vorjahr waren es doppelt so viele wie 2015. Ebenso verstärkt Österreich Abschiebungen in seine östlichen Nachbarländer. Wie wirkt sich diese neue Flüchtlingsbewegung auf politische Pläne, auf Richtwert oder Obergrenze aus? Martina Schmidt berichtet. Live zu Gast im Studio ist Peter Webinger, im Innenministerium zuständig für Asyl und Migration.

Kerns Rede in Wels

Bundeskanzler Christian Kern startet mit einer Grundsatzrede ins neue Jahr. Er spricht in Wels und will mit der Wahl des Ortes wohl auch ein Signal an ehemalige SPÖ-Wählerinnen und -Wähler schicken, die zur FPÖ übergelaufen sind.