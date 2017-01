heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Flüsterzweieck

Von Kritikern über die Grenzen hinaus hoch gelobt, von Kabarett Fans umjubelt - das Duo "Flüsterzweieck" mischt in der Kabarett Szene ordentlich mit. Am 17. Jänner ist in Wien die Premiere ihres neuen Stücks. Was erwartet Sie dort? Wir haben die beiden Damen bei den Proben beobachtet.