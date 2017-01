WELTjournal + Nahost-Konflikt – Verschwendete EU-Milliarden

Mehr als 25 Milliarden US-Dollar Hilfsgelder sind in den letzten 20 Jahren ins palästinensische Westjordanland und in den Gazastreifen geflossen. Traditionell größter Geber ist die EU.

Zweck der Hilfe ist eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung und der Aufbau eines unabhängigen, demokratischen Staates Palästina, der Seite an Seite und in dauerhaftem Frieden mit Israel existieren soll. Doch die Bilanz ist vernichtend: in den besetzten Gebieten herrscht Armut und Arbeitslosigkeit, ein Wirtschaftsaufbau ist unter der Besatzung so gut wie unmöglich und eine Zwei-Staaten-Lösung scheint angesichts der aggressiven israelischen Siedlungspolitik ferner denn je.