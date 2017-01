heute konkret

Geflügelstallpflich | Treppensturz | Marvin gibt Antwort

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Geflügelstallpflicht Am Montag trat die Anordnung des Gesundheitsministeriums zum Schutz der heimischen Geflügelbestände gegen die Vogelgrippe in Kraft. Denn in Europa breitet sich die Seuche seit November ungebremst aus. Sie gilt für alle Geflügelhalter - also auch für nichtkommerzielle Haltungen mit nur wenigen Vögeln.



Zum Schutz der heimischen Geflügelbestände gemäß Geflügelpestverordnung sind folgende Maßnahmen zu treffen:

• Unterbringung in geschlossenen Haltungseinrichtungen, die zumindest nach obenhin abgedeckt sind.

• die Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser erfolgen.

• Reinigung und Desinfektion von Beförderungsmitteln, Ladeplätzen und Gerätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.

• die Tierhalter haben vermehrtes Augenmerk auf die Gesundheit der Bestände zu legen und allfällige Veränderungen (wie z.B. Rückgang der Legeleistung, Abfall der Futter- und Wasseraufnahme und erhöhte Sterblichkeit) umgehend dem betreuenden Tierarzt bzw. der Behörde zu melden.

Treppensturz Eine Wienerin, die an der Glasknochenkrankheit leidet, stürzte im Treppenhaus im Gebäude ihres Zahnarztes und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Versicherung behauptet, die Frau wäre an der schmalen Innenseite einer Wendeltreppe gegangen und wäre dadurch an dem Sturz selbst schuld. Der Verein für Konsumenteninformation hält diese Begründung für völlig absurd, noch dazu hat die Versicherung der Geschädigten ein Vergleichsangebot gemacht, das für den VKI völlig unzureichend ist. Benedict Feichtner hat mit der Betroffenen und allen Beteiligten gesprochen.