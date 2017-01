Der Bergdoktor Familienfieber

"Bergdoktor" in "heute leben"

Seit Mittwoch, 4. Jänner 2017 hat Martin Gruber die Ordination für sieben brandneue Fälle von Staffel X geöffnet , die jeweils am Mittwoch um 20:15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt werden. Dazu wird jeweils am Tag nach der Ausstrahlung im Magazin "heute leben" (also am Donnerstag, ab 17:30 Uhr/ ORF2) ein Facharzt eingeladen, der den aktuellen medizinischen Fall aus der "Bergdoktor"-Folge besprechen wird.