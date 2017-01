Die Barbara Karlich Show Unser Chef ist zum Verlieben

Sabrina, 21, Floristin aus Wien,

hat eine Chefin, die sie sehr schätzt. "Sie ist wie eine zweite Mutter für mich, denn ohne ihre Hilfe hätte ich meinen Lehrabschluss nicht geschafft", schwärmt Sabrina, die in der Lehrzeit schwanger wurde. Ihre Chefin hat sie aber motiviert, die Lehre auch zu beenden, wofür Sabrina heute sehr dankbar ist. "Nicht nur deshalb habe ich meine Chefin Angie ins Herz geschlossen. Angie ist nämlich nicht nur zu mir so nett und fürsorglich, sie ist zu all ihren Lehrlingen so." Zur heutigen Show hat sie Chefin Angie auch mitgebracht.