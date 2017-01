An Education ("An Education") Dreifach Oscar-nominiertes Emanzipationsdrama

Carey Mulligan ("Der große Gatsby") liefert eine oscarnominierte Glanzleistung in der Rolle einer Sechzehnjährigen, die am Beginn der Roaring 60's ihren Weg zwischen hart zu erarbeitender Ausbildung und verführerischem Savoir vivre finden muss. Großartiger Filmgenuss!

Erste Oscarnominierung für Nick Hornby Hochkarätig besetztes, für drei Oscars nominiertes (darunter Bester Film) Drama der dänischen Regisseurin Lone Scherfig nach den Memoiren der Journalistin Lynn Barber. Für das Drehbuch zeichnete Brit-Star Nick Hornby ('About a Boy'), der dafür eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch bei den Oscars im Jahre 2016 war Hornby mit einer Nominierung vertreten: in der Kategorie 'Bestes Adaptiertes Drehbuch' für das Auswandererdrama "Brooklyn". Gewonnen hat allerdings Autor Regisseur Adam McKay (mit Ko-Autor Charles Randolph) für den Börsenthriller "The Big Short".



Im Bild: Nick Hornby bei einem Pressetermin für den Film 'Brooklyn' während des BFI London Film Festivals am 12. Oktober 2015. Quelle: APA/AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

CAREY MULLIGAN Der damals 24-jährigen britischen Darstellerin Carey Mulligan (aufgewachsen in Deutschland) gelang mit der Coming-of-Age-Verfilmung "An Education" im Jahre 2009 der große Leinwanddurchbruch, der mit einer Golden-Globe- und Oscar-Nominierung gekrönt wurde. Seither bezauberte sie das Kinopublikum mit feinen Darstellungen im Börsensequel "Wall Street: Geld schläft nicht" an der Seite von Shia LaBoeuf, trat in die Fußstapfen von Mia Farrow mit der Rolle der Daisy Buchanan in "Der große Gatsby" oder gab Ryan Gosling emotionalen Halt im Hochglanzthriller "Drive". Zuletzt war sie im britischen Wahlrecht-Drama "Suffragette - Taten statt Worte" in unseren Kinos zu sehen. Privat ist die 30-Jährige mit 'Mumford & Sons' Frontman Marcus Mumford verheiratet, mit dem sie die gemeinsame Tochter Evelyn, geboren im September 2015, hat.

Sehen Sie Carey Mulligan in der Romanverfilmung Samstag, 14. Jänner 2017 um 20:15 Uhr auf ORFeins "DER GROSSE GATSBY"

Inhalt 1961, London. Die 16-jährige Jenny wächst in einem Mittelklassehaushalt auf. Für ihren Vater Jack ist die bestmögliche Ausbildung das Wichtigste für das Leben seiner Tochter. Aufgrund ihrer Begabung steht der Aufnahme in der Elite-Schule Oxford wohl nichts im Weg. Da lernt Jenny den etwas älteren, wohlhabenden Lebemann David kennen. Erst führt er sie ins verführerisch genussvolle Leben der High Society ein, dann überrascht er sie zu ihrem 17. Geburtstag mit einer Reise nach Paris, der Traumstadt der Liebe. Jenny steht bald vor einer schwer wiegenden Entscheidung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)