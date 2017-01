Zeit im Bild

Bundeskanzler Kern hält eine Grundsatzrede in Wels. Dazu eine Analyse / Auf der ÖVP-Klausur fordert Vizekanzler Mitterlehner, die Asylobergrenze solle halbiert werden / Zweifel an der Gemeinnützigkeit der Pröll-Stiftung / Emotionale Abschiedsrede von Barack Obama in Chicago / Der zukünftige US-Präsident Trump soll von Russland erpresst worden sein / Mehr als 300.000 neue Autos wurden im vergangenen Jahr in Österreich verkauft / „7 Sekunden Ewigkeit“ – So heißt das neue Stück von Peter Turrini / Erstmals seit Jahren ist der Eisbrecher wieder auf der Donau bei Wien unterwegs