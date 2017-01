ZIB 2

ZIB 2 Live-Interview mit Bundeskanzler Christian Kern

SPÖ-Chef Christian Kern hat sich heute, in seiner Grundsatzrede in Wels, für eine grundlegende Veränderung im Land ausgesprochen und seinen „Plan A“ vorgelegt. Er wolle einen Staat, der „unternehmerisch denkt“ und nicht neue Schulden mache, und sprach sich unter anderem für eine Energiewende aus. Wie er seinen Plan A in der Regierung umsetzen will, dazu ist er live im Studio. Für erste Reaktionen seines Koalitionspartners ÖVP, schalten wir danach zur ÖVP-Klausur im steirischen Pöllauberg.