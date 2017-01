kreuz und quer Die Äbtissin

Eine Frau kämpft um die Macht

Noch im 19. Jahrhundert sollen Frauen in der katholischen Kirche höchste Ämter bekleidet haben. Ihre bischöfliche Macht stand unter dem direkten Schutz von Kaisern, Königen und Päpsten. Es sind Äbtissinnen der reichsfreien Klöster und Stifte in ganz Europa. Hubert Wolf, katholischer Theologe und Autor, macht sich in "kreuz und quer" auf die Suche nach der verlorenen Macht der Äbtissinnen und entdeckt dabei Erstaunliches.