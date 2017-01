Die Barbara Karlich Show Job, Wohnung und Partner: Alles nur noch auf Zeit?

Vorbei sind die Zeiten, da man sein Leben lang für dieselbe Firma gearbeitet hat. In der modernen Berufswelt ist Flexibilität gefragt und auch auf Beziehungsebene kann man beobachten, dass Veränderung eher angesagt ist, als Beständigkeit. Das Leben wird vermehrt in Abschnitten betrachtet mit dazugehörigen, wechselnden, Partnern und Jobs.

Kitty, 51, Sozialbetreuerin aus der Steiermark,

stellt fest: "Wenn das Leben es vorgibt, muss man flexibel sein." Ihre erste Ehe wurde geschieden und ihr zweiter Mann, mit dem sie ein glückliches und beschauliches Leben mit Haus und Garten führte, starb. "Ich fiel in ein Loch, wurde drogensüchtig und mein Haus wurde versteigert." Kitty zog sich selbst aus diesem Tief heraus. "Heute mache ich nur mehr, was mir gut tut. Wenn etwas nicht mehr in mein Leben passt, dann ändere ich es. Auch meinen jetzigen Partner, den ich sehr mag, würde ich für einen neuen Mann austauschen, wenn ich wirklich überzeugt davon bin, dass der besser für mich ist."