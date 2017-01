heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Lawinenbeobachter Mit einer Lawine kann aus dem traumhaften Schitag schnell ein Alptraum werden. Um, in den Schigebieten, Sicherheit zu gewährleisten sind zahlreiche Spezialisten im Einsatz die die Situation vor Ort beurteilen. Unser Reporter Jan Matejcek war heute mit so einem Lawinenexperten in Saalbach unterwegs.

Stallpflicht für Geflügel Ab heute haben in ganz Österreich Huhn und Co. Hausarrest! Die Stallpflicht. Eine vorbeugende Maßnahme, die vor kurzem das Gesundheitsministerium verordnet hat. Der Grund: die Vogelgippe. Sie ist für den Menschen bis dato nicht gefährlich - um so mehr aber für unser Geflügel.



Brillen Pioniere Anger Judith Anger kennen wir bisher nur von ihrem WildnisKulturHof im Südburgenland. Dort lehrt die gebürtige Oberösterreicherin, wie man autark lebt. Auch ihre Vorfahren waren Pioniere – allerdings nicht in der Landwirtschaft, sondern im Brillengeschäft. Die Familie Anger war in den 50-er Jahren für die ersten modischen Brillen in Europa verantwortlich. Was klingende Namen wie Niki Lauda oder Udo Proksch damit zu tun haben sehen Sie jetzt.

Rusowitzky Premiere: "Die Hölle" "Die Hölle" nennt Oscar Gewinner Stefan Ruzowitzky seinen neuen Action-Thriller, der gestern in Innsbruck Österreich-Premiere hatte. "Die Hölle" mit österreichischen Stars wie Tobias Moretti soll "der schnellste und härteste österreichische Actionfilm aller Zeiten" sein, wenn es nach Ruzowitzky geht.



Der Filmstart ist am 19. Jänner 2017

Erbrecht: Neuregelungen beim Pflichtteil Mit 1. Jänner sind beim Erbrecht gravierende Änderungen in Kraft getreten. Ein bisschen haben wir darüber schon vergangene Woche mit Rechtsanwalt Dr. Stephan Gruböck gesprochen. Heute wollen wir ins Detail gehen und uns mit den neuen Regelungen beim Pflichtteilsanspruch befassen.



Schillers Neujahrscocktail Mit dem traditionellen Benefiz Cocktail eröffnet Charity-Lady die neue Society-Saison. "heute leben" ist mit Kamera-Team vor Ort.

Stargast: Sanda Cervik Am 12.1.2017 ist Uraufführung von „Sieben Sekunden Ewigkeit“ - ein circa 90-minütiger Solo-Abend - geschrieben von Peter Turrini für Sandra Cervik.

Universum: Eisbabys – Eine Kindheit in der Antarktis Mit der Wintersonnenwende beginnt in der Antarktis jedes Jahr eine der spannendsten Geschichten im Tierreich: die ersten Lebensmonate der Kaiserpinguin-Küken. Zwar teilen sich Männchen und Weibchen die Aufzucht, doch für das Ausbrüten der Pinguineier ist das Männchen alleine zuständig.



Universum_ORF2_ 10. Jänner

„Universum“ begleitet die Entwicklung von Kaiserpinguinküken In „Eisbabys – Eine Kindheit in der Antarktis“

Grillen: Bratäpfel mit weißer Schokoladensauce Grillen ist ja voll im Trend, auch im Winter. Grillweltmeister Adi Bittermann grillt gefüllte Bratäpfel, dazu gibt es eine weiße Schokoladensauce.

Urban BBQ

Von Adi Bittermann

Pichler Verlag

ISBN 978-3-85431-725-8

Bittermann Vinarium Göttlesbrunn

Abt Bruno Heinrich Platz 1

A-2464 Göttlesbrunn

Tel.: +43/(0)2162-81155

Eiswein Prädikatsweine wie Beeren- oder Trocken-beerenauslesen zählen zu den Spezialitäten am weltweiten Weinmarkt. Dazu gesellt sich auch eine Süßwein-Variante die einen strengen Winter erfordert. Zumindest für eine Nacht. Gerade noch rechtzeitig vor den wärmeren Temperaturen mit Schneefall konnte in Langenlois die Eiswein-Ernte eingebracht werden.

Weingut Bründlmayer

Zwettlerstraße 23

3550 Langenlois

T: 02734-2172

