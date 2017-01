heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Kein Weiterflug

Wenn der Rückflug aus dem Urlaub zu einem ungewollten Aufenthalt am Flughafen entpuppt, dann ist das für alle Reisende äußerst unangenehm.

Eine Gruppe von Österreichern sitzt derzeit auf dem Flughafen in Istanbul fest, weil auf Grund der Wetterverhältinisse kein Flug stattfindet. Lisa Lind erkundigt sich heute, wie Reisende vorgehen sollten, wenn sie in so eine Situation geraten.