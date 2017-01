ZIB

Erster Ministerrat nach der Weihnachtspause für die Regierung – dazu eine Liveschaltung / Slowenischer Präsident Pahor in Wien / Schwiegersohn Jared Kushner wird Trumps Chef-Berater / Wie flexibel Arbeitszeiten derzeit in Österreich schon sind / Der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog ist gestorben / Hunderttausende beim Begräbnis des ehemaligen iranischen Präsidenten Rafsandschani / Neue Todesfälle durch Kältewelle in Europa / Fußball-WM wird auf 48 Teams aufgestockt