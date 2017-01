Zeit im Bild

Kältewelle in Osteuropa – schon fast 50 Tote / Im Ministerrat ging es heute auch um das Thema flexiblere Arbeitszeiten / Was bedeuten flexiblere Arbeitszeiten für die Beschäftigten? / Trumps Schwiegersohn Kushner soll sein wichtigster Berater werden – das sorgt für Aufregung / Streit um den neuen EU-Präsidenten sowohl Sozialdemokraten als auch Konservative erheben Anspruch auf dieses Amt / Bilanz des sogenannten „Pograpsch-Paragraphs“ / „Die Hölle“ - ein österreichischer Thriller – hatte Premiere in Innsbruck / Stallpflicht für Geflügel in ganz Österreich