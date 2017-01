ZIB 2

Die Aufregung war groß wegen der Wahlanfechtung der Bundespräsidentenwahl – das Urteil des Verfassungsgerichtshofs ebenfalls aufsehenerregend. Dazu und zur Wahlrechtsreform ist der Präsident des VfGH, Gerhart Holzinger zu Gast in der ZIB 2.

Obama-Ära geht zu Ende

Mit „Yes we can“ hat alles in Chicago begonnen – morgen hält Barack Obama seine Abschlussrede als Präsident wieder in Chicago. Die ZIB 2 mit einer Bilanz der Ära Obama.