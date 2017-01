Kommissar Rex Stumme Schreie

Am Ufer der Donau wird die Leiche der achtjährigen Sabine entdeckt. Die einzige verfügbare Zeugin, ein sechsjähriges Mädchen, steht unter Schock und befindet sich in einer Klinik. Während Moser und Rex versuchen, sich mit dem Kind anzufreunden, wird ein weiteres Mädchen entführt. Zu all dem muss Moser auch noch ein neues Zuhause für sich und Rex suchen. Dabei lernt er eine junge Tierärztin kennen....

Coproduktion Taurus Film/ORF