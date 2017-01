Kulturmontag

Clarissa Stadler präsentiert: Golden Globes | Kunstboom in L.A. | "Die Blumen von gestern" | Studiogast: Lars Eidinger | Stefan Sagmeisters "The Happy Film" | Hedy Lamarr von Peter Turrini | Kulturdoku: David Bowie, der Weg zur Legende

Die aufregende Museums- und Galerienszene Über die Filmmetropole, die ihr erstes Kunstmuseum erst in den 1960er-Jahren aufgesperrt hat, ist der Kunsthype hereingebrochen. mehr ...

Neuer Film: "Die Blumen von gestern" Er: prügelt seinen Chef krankenhausreif, weil dieser eine Holocaust-Forschungsstelle in ein besseres Eventbüro umwandeln will. mehr ...

Selbstversuch in "The Happy Film" Alle sieben Jahre nimmt sich der Vorarlberger eine Auszeit von seinem Designstudio und sucht nach frischem Wind. mehr ...

Sandra Cervik als Hedy Lamarr in Turrini-Stück Sie wurde als schönste Frau der Welt gefeiert: Hedy Lamarr, geborene Wienerin, Hollywoodstar und geniale Erfinderin. mehr ...

Keine Pose war ihm je zu exzentrisch, kein Kostüm verrückt genug, um sein Publikum zu begeistern: David Bowie. Anlässlich seines ersten Todestages am 10. Jänner 2017 lässt der kultur.montag in diesem Porträt David Bowies Karriere Revue passieren und blickt bis in das Jahr 1971 zurück, als mit "Ziggy Stardust" alles begann. mehr ...