heute leben

Lawinenwarnzentrale | Medizin: Krebs und Übergewicht | Schlittenhunderennen in Werfenweng | Glasharmonika Duo | New Media: Vorratsdatenspeicherung |Elisabeth bei den Dancing Stars: Norbert Schneider | Heinz Erhardt Revue Premiere | Golden Globes | Stargast: Georg Fraberger

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Medizin: Krebs und Übergewicht

Fast jeder zweite Österreicher ist übergewichtig, jeder zehnte sogar adipös, also krankhaft dick. Allgemein bekannt ist, das Fettleibigkeit Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes verursacht. Doch dicke Menschen haben auch ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Wissenschafter erfoschen jetzt, warum das so ist.



Studiogast: Univ. Prof. Heinz Kölbl, Gynokolge und Krebsexperte an der MedUni Wien