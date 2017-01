heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Im ganzen Land ist in den letzten Tagen der Schnee gefallen und das große Schneeräumen hat längst eingesetzt. Immer wieder gibt es aber auch Streitfälle bezüglich des weggeräumten Schnees. Meist geht es dabei um Nachbarschaftsstreitigkeiten, oder ungeräumte Gehwege und Auffahrten. Auf was bei der Schneeräumung zu achten ist, das hat sich Vanessa Böttcher erklären lassen.

Keine Gewinnauszahlung

Oliver J. Bauer, 27, aus Wien konnte sein Glück kaum fassen: Er gewann am 8. Dezember in einem Online-Casino 19.000 Euro. Drei schriftliche Zusagen und ein Telefonat mit dem Online-Casino bestätigten ihm den Gewinn. Seine Freude war groß, denn Oliver Bauer ist sehr krank und hat deshalb seine Arbeit verloren. Mit dem Gewinn wäre er viele Sorgen losgeworden. Doch das versprochene Geld langte nie auf seinem Konto ein. Es habe sich um einen Softwarefehler gehandelt, lässt ihn das online-Casino wissen.

Welche Chancen hat Herr Bauer jetzt noch auf die Auszahlung? Was muss er tun? Worauf sollen Konsumenten beim Spielen in online-Casinos achten?



Zu Gast im Studio ist der Rechtsanwalt, Mag. Thomas Blaho. Er hat schon Erfahrungen mit solchen Fällen gesammelt.