Schlosshotel Orth Neue Aufgaben

Albert bekommt unerwarteten Besuch: Ein Mädchen namens Nina behauptet, seine Tochter zu sein. Albert versteckt sie in der Wäschekammer, was zu allerlei zweideutigen Mutmaßungen beim Personal führt. Als Nina wegläuft, beschließt er, mit offenen Karten zu spielen - und muss einsehen, dass er einer Schwindlerin aufgesessen ist. Susanne versucht, Pepis Wiedereinstellung zu vereiteln, indem sie Felix erzählt, Pepi wäre schwanger. Doch ihre Intrige basiert nur auf Gerüchten, und auch ihre Nachfolge als Direktorin ist ungewiss. Also kündigt sie ihren Abgang an - aber nicht ohne sich vorher wertvolle Informationen zu sichern.

Koproduktion ORF/ZDF