Bewusst gesund - Das Magazin

Riechen gehört zu den wichtigsten und ältesten Sinneswahrnehmungen des Menschen. Für unsere Vorfahren war ein guter Geruchssinn geradezu überlebenswichtig. Aber auch heute ist eine gesunde Nase wichtig für die Gesundheit. Anatomisch gehört die Nase zu den äußeren und oberen Atemwegen. Durch die Nase wird die Atemluft ein- und ausgeatmet, vorgewärmt und angefeuchtet, Fremdpartikel werden abgehalten. Zumindest dann, wenn sie gut gebaut ist und die Nasenatmung funktioniert. Probleme entstehen dann, wenn die eingeatmete Luft nicht warm, feucht und sauber ist, sondern direkt über den Mund in den Rachen kommt. In vielen Fällen ist eine Verkrümmung der Nasenscheidewand die Ursache dafür. Gestaltung: Andi Leitner

Noma – Das Gesicht der Armut

Nach Schätzungen der WHO sterben jährlich zwischen 80.000 und 90.000 Kinder an NOMA, einer Infektionskrankheit, die Teile des Gesichtes befällt und entstellt. Betroffen sind in der Regel Kinder in Entwicklungsländern, bei denen das Immunsystem durch Unterernährung, Vorerkrankungen, mangelnde Hygiene, Wasserknappheit und -verschmutzung geschwächt ist. Seit 1997 gibt es die österreichische NOMA-Hilfe, die Operationseinsätze in diese Länder organisiert, um erkrankten Kindern wieder ein Gesicht zu geben.

Gestaltung: Andi Leitner