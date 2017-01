Die Barbara Karlich Show Was ich erlebt habe, ist ein Wunder

Es muss nicht unbedingt ein so dramatisches Geschehen wie ein Flugzeugabsturz sein, den man überlebt hat, das einen an Wunder glauben lässt. Manchmal ist es einfach unfassbarer Zufall, der höchst unwahrscheinliche und unerklärliche Dinge geschehen lässt.

Siegfried, 76, Pensionist aus der Steiermark,

ist Single, doch er hat das Glück gepachtet. Unglaubliche 15 Mal stand er bisher unter der Money Maker Gelddusche, gewann Reisen nach Übersee und tippte fünf richtige Zahlen beim Lotto. Das, so ist er überzeugt, hat er nur seinen Hufeisen zu verdanken. 39 an der Zahl hat er auf einem einsamen Parkplatz gefunden und dann in Mariazell weihen lassen. "Ein geweihtes Hufeisen habe ich am Nachtkastl liegen", erzählt Siegfried. "Das verleiht mir mehr Kraft als ein Potenzmittel:"