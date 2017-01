Zeit im Bild

Keine Obmann-Debatte in der ÖVP

Dazu eine Analyse im Studio / Arbeitslosengeld 2016 wurde öfter gesperrt / Debatte um Ausbau des Präsidialsystems und mehr Macht für Erdogan in der Türkei / Laut Interview ist Assad zu Verhandlungen über alles bereit / In Genf beginnen wieder die Zypern-Gespräche / In Innsbruck sind sechs Tatverdächtige nach der Silvesternacht ausgeforscht worden / Alexandra Kautzky-Willer ist Wissenschaftlerin des Jahres / Bei den Golden Globes ist der große Gewinner „La La Land“