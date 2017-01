Reisezeit - Traumhafte Ziele Toskana, Verborgenes und Genussvolles

In einem dieser Bergdörfer, in Sassofortino, hat sich der Österreicher Martin Kerres niedergelassen und hier sein persönliches Paradies geschaffen: das Weingut Valdonica. Der leidenschaftliche Winzer zeigt uns, wie er hier lebt und wir werfen auch einen Blick in die einheimischen Kochtöpfe.

Danach geht es in die nördliche Toskana, in die Region und Stadt Pistoia, die 2017 Kulturhauptstadt wird. Während sich die anderen großen Städte schnell erschließen, ist die Pilgerstadt Pistoia verhaltener und will entdeckt werden.



Auf den Spuren der alten Eisenbahnlinie Ferrovia Porrettana zwischen Pistoia und Poretta, einst sogar zwischen Florenz und Bologna, tauchen wir in die Geschichte der Bahn ein. Sie ist untrennbar verbunden mit Ingenieur Parri, der in dieser Gegend einige Villen gebaut hat. Eine davon ist heute im Besitz der Familie Ducceschi, diese Villa wurde zu einem Bed & Breakfast umgewandelt.



Eine besondere Tradition des Dorfes Serravalle ist das Mittelalterfest, bei dem die Belagerung des strategisch wichtigen Ortes durch die Luccheser nachgestellt wird. Durch aufwendige handgefertigte Kostüme und der Zurschaustellung von Handwerks- und Kampfkunst bekommen die Besucher Einblick in das Leben von damals.



Mittlerweile sind die Sangiovese Trauben reif geworden und dürfen geerntet werden.

So kehren wir am Ende unserer Reise nach Valdonica zurück, um die Weinlese zu begleiten und um zu schauen, welche Früchte die Arbeit von Martin Kerres trägt.