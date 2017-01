Aufgetischt am Sonntag Das Marchfeld

Feinschmecker kommen im revitalisierten Gasthaus Weydner in Oberweiden oder in Pepi Helms schräger Individualisten-Küche im 3er Wirtshaus in Zwerndorf auf ihre Kosten.

„Aufgetischt am Sonntag“ lässt sich von schöner Landschaft und Schlösserpracht beeindrucken, aber ebenso von den Menschen, die hier leben und arbeiten: der Storchenspezialistin Marion Schindlauer und der Malerin und Objektkünstlerin Laura Nitsche und ihrem Mann.