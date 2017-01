Geplant vom Schweizer Architekturbüro "Herzog & De Meuron" und gebaut vom Essener Bauriesen "Hoch-Tief", schickt sich die Stadt der Kaufleute an, auch in Sachen Kultur international künftig ein gewichtiges Wort mitzureden. Am 11. Jänner 2017 wird das imposante Konzerthaus eröffnet.