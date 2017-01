Zurück zur Natur Bernstein

Maggie Entenfellner besucht in der ersten Folge des neuen Jahres Bernstein und seine Burg im Burgenland. Gemeinsam mit der Burgherrin kocht sie ungarisches Krautfleisch. Sie lernt "österreichische Jade" kennen und hört außergewöhnliche Lebensgeschichten, wie die von Ella Ferguson. Die Engländerin war einst die erste weibliche Windsurferin und stellt heute Decken aus Schafwolle her. Außerdem trifft Maggie Entenfellner ein Paar, das seit zwanzig Jahren Seite an Seite lebt und arbeitet.

Rezepte In der außergewöhnlichen Küche von Andrea Almasy wird ungarisches Krautfleisch zubereitet. Außerdem serviert die Burgherrin Rahmdalken. > Ungarisches Krautfleisch und Rahmdalken

Schlossherrin - Andrea Almasy Andrea Almasy ist Burgherrin auf der Burg Bernstein und kümmert sich um das leibliche Wohl der Hotelgäste. Das was Andrea für die Familie kocht, steht auch am Speiseplan der Gäste. Am liebsten kocht sie im alten Gewölbe der Burg auf dem Holzherd, den sie schon aus ihrer Kindheit kennt. Eine Rezeption gibt es im Hotel auf Burg Bernstein nicht, man geht mit seinen Anliegen einfach zu Andrea in die Küche.



Edelserpentinschleifer - Franz Habetler Der Edelserpentin ist ein Halbedelstein, der nur in Bernstein vorkommt. Er wird auch als österreichische oder burgenländische Jade bezeichnet, weil er ähnlich grün ist. Franz Habetler ist der letzte in Bernstein, der aus Edelserpentin Skulpturen, Schmuckstücke, Kelche oder Schalen herstellt. Um im Steinbruch den Edelserpentin vom gemeinen Serpentin zu unterscheiden, braucht man ein geschultes Auge. Franz Habetler hat das von seinem Vater, einem bekannten Schleifer des Ortes gelernt. Erst bei der Bearbeitung des Steines kommen die Einschlüsse und die Farbe zum Vorschein.



Schafwolle - Ella Ferguson Ella Ferguson stellt in Stuben in der Gemeinde Bernstein unter dem Label "Bioella" biologische Decken aus Schafwolle und Leinen her. Die Schafwolle bezieht sie von der Bäuerin, die auch die Wolle kardiert. Das Leinen kommt aus dem Mühlviertel, wo es angebaut und verwoben wird.

Ella Ferguson, geborene Engländerin, 70 Jahre gilt als Österreichs erste Windsurf-Königin, Europameisterin und Vizeweltmeisterin. Nachdem ihr damaliger Ehemann ein Surfbrett aus Amerika importiert hatte, ist Ella Ende der 1960er Jahre als erste Frau auf der Donau gesurft.



Keramik - Herbert Bock und Maria Binder Herbert Bock und Maria Binder arbeiten seit 1997 gemeinsam in ihrem Atelier in einem ehemaligen Kuhstall in Bernstein. Das Paar hat sich auf die Produktion von Gartendekoration und Gebrauchsgegenständen für den Garten spezialisiert. Eine Besonderheit ihrer Produkte ist die Winterfestigkeit des Tones, die sie immer weiter verbessern. Alle Exponate werden im eigenen Garten getestet.



