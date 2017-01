Zurück zur Natur Bernstein

Maggie Entenfellner besucht in der ersten Folge des Neuen Jahres Bernstein und seine Burg im Burgenland. In den Ausläufern der Buckligen Welt, auf 619 Metern Seehöhe liegt der traditionsreiche Ort mit seiner imposanten Burg. Hier leben Menschen wie Burgherrin Andrea Almásy, die in der alten Burgküche ihre Familie und ihre Gäste mit traditioneller Hausmannskost verwöhnt.

Edelserpentinschleifer Franz Habetler zeigt Maggie, wie man die "österreichische Jade", die es nur hier in Bernstein gibt, bearbeiten kann.

Die gebürtige Engländerin Ella Ferguson fertigt hier aus Schafwolle kuschelige Decken in Handarbeit.

Der Stoober Ton, der kaum 30 Kilometer von Bernstein abgebaut wird, ist das Ausgangsmaterial für die Gartenkeramik von Maria Binder und Herbert Bock. Die beiden haben sich im ehemaligen Stall des elterlichen Hofes eine Werkstatt eingerichtet, wo sich natürlich alles um den guten Ton dreht.