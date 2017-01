Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten Lakeside Park - Innovation und Forschung im Süden Österreichs

Der Lakeside Park in Klagenfurt hat sich im letzten Jahrzehnt als zentrale Forschungs- und Innovationsstätte im Süden Österreichs etabliert. 2003 wurde mit dem Bau begonnen, heute bietet der Park 1000 Menschen in 60 Unternehmen mit dem Schwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnologie einen Arbeitsplatz. Namhafte Unternehmen haben sich dort angesiedelt, einige Start-UP's haben seither den Sprung in internationale Marktsegmente geschafft. Der Park in unmittelbarer Nähe zur Alpen Adria Universität Klagenfurt ist nicht nur eine Arbeitsstätte - er ist auch Ort der Kommunikation und Begegnung. Das Wissensdreieck Universität-Forschung-Unternehmen ist vom Wirtschaftsstandort Kärnten nicht mehr wegzudenken. Wir zeigen Menschen, deren Arbeitsplätze und die Besonderheiten des Parks in einem Österreich Bild aus dem Landesstudio Kärnten.

Gestaltung: Marco Mursteiner