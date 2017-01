Nur der Berg kennt die Wahrheit Spannender Bergkrimi mit Topbesetzung

Tourismusangestellte Marlies fährt im Auftrag ihres Chefs in die Steiermark, um eine regionale Werbekampagne vorzubereiten. Als sie jedoch bald darauf tödlich verunglückt, beginnt ihre Kollegin Johanna Nachforschungen auf eigene Faust anzustellen und stößt auf diverse Ungereimtheiten....

Packend inszenierter Bergfilm nach dem gleichnamigen Roman von Ludwig Ganghofer : Der tödliche Kletterunfall ihrer Kollegin veranlasst Johanna dazu, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Eine Vielzahl österreichischischer Darsteller - darunter Xaver Hutter ("Vorstadtweiber"), Bernhard Schir (ebenfalls "Vorstadtweiber") und Julia Cenzig - sorgen für Hochspannung inmitten der steirischen Alpen. Gedreht wurde in der Steiermark und Wien. In den weiblichen Hauptrollen sind Mira Bartuschek ("Willkommen zuhause") als Johanna und Lilian Klebow ("SOKO Donau") als Marlies zu sehen.

Inhalt

Auf Geheiß ihres Chefs hin soll Johanna in die Steiermark reisen, um eine regionale Werbekampagne vorzubereiten. Als überzeugter Stadtmensch ist Johanna davon allerdings wenig begeistert, sodass ihre Kollegin Marlies für sie den Auftrag übernimmt. Die ist mit Feuereifer bei der Sache und engagiert sogleich den berühmten Bergsteiger Ferdinand Plocher für die Aktion. Kurze Zeit später kommt es jedoch zu einem tragischen Unfall in den Bergen, bei dem Marlies tödlich verunglückt. Als Johanna daraufhin in die Steiermark fährt, um die Formalitäten zu regeln, stößt sie schnell auf Ungereimtheiten bezüglich des Unfalls.



Koproduktion ARD/MR FILM/ORF