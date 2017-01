Ein Schloss am Wörthersee Leo in Nöten

Max, Lennie Bergers minderjähriger Sohn und Erbe des Schlosshotels, beauftragt die beiden Hausdiener Josip und Malec, seinen väterlichen Freund Andre in Thailand zu suchen. In der Zwischenzeit kommt Max als Nachlassverwalter des Schlosshotels eingesetzter Onkel Leo in arge Bedrängnis. Man verwechselt ihn mit einem aus der psychiatrischen Anstalt entflohenen Geisteskranken.