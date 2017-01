Seitenblicke

*Die heiligen 3 Könige - eine abenteuerliche Geschichte

Die Heiligen 3 Könige waren weitgereiste Leute, die auch nach ihrem irdischen Leben lange nicht zur Ruhe kamen. Ihre Überreste kamen nach Köln, was sich sonst noch so zwischen dem Kölner Dom und Wien in Sachen 3 Könige abspielte, sehen Sie in unserer ein klein wenig historischen Geschichte.