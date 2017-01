Zeit im Bild

Der Amokläufer von Fort Lauderdale hatte offenbar schwere psychische Probleme / Verheerender Autobombenanschlag in syrischer Rebellenstadt / Nach Terroranschlägen wächst Kritik an türkischem Präsidenten Erdogan / Ostukraine orientiert sich immer mehr an Russland / ÖVP führt eine Obmanndebatte wider Willen / Schnee und Kälte haben weite Teile Europas fest im Griff / Bergsteiger überlebt Gipfelnacht am Großen Pyhrgas bei minus 20 Grad