Jenseits von Afrika ("Out of Africa") Großes Gefühlskino mit Starbesetzung

Basierend auf den autobiografischen Schriften der Dänin Karen Blixen inszenierte Sydney Pollack einen der fesselndsten Frauengeschichten auf der Leinwand mit opulentem Afrika-Panorama und Meryl Streep und Robert Redford als Film-Liebespaar...

"Ich hatte eine Farm in Afrika ..." .... mit diesen Worten führt uns die Erzählerin Karen Blixen, dargestellt von einer superb aufspielenden Meryl Streep, in Rückblenden in ihre Geschichte ein, als sie mit ihrem schwedischen Mann, dem Baron Blixen (Golden Globe für Klaus Maria Brandauer!) am Vorabend des Ersten Weltkriegs nach Afrika ging. Der charmante, aber verantwortungslose Lebemensch Blixen kümmert sich kaum um die Farm, die er gemeinsam mit Karen bewirtschaften wollte und kränkt sie zudem mit seinen Frauengeschichten.







Karen fühlt sich immer mehr ihrem neuen Zuhause verbunden und baut trotz aller Widerstände eine große Kaffeeplantage am Fuße der Ngongberge in Kenia auf und kümmert sich um die medizinische Versorgung der Einheimischen. Als sie den charismatischen Großwildjäger Denys (Robert Redford) kennenlernt, ist es um sie geschehen. Aus anfänglicher Freundschaft wird bald Liebe, doch sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit stellt ihre Beziehung auf die Probe. Nach mehreren Schicksalsschlägen verlässt Karen schweren Herzens ihr geliebtes Afrika und die Menschen, die ihr nahestanden und kehrt Anfang der 1930er Jahre nach Dänemark zurück.

Sieben Oscars und drei Golden Globes! Dem im Mai 2008 verstorbenen Schauspieler und Regisseur Sydney Pollack gelang nach "Tootsie"(1982) mit "Out of Africa" (Originaltitel) im Jahre 1985 sein zweiter Welterfolg, der mit gleich sieben Oscars ausgezeichnet wurde, darunter in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Filmmusik und Bestes adaptiertes Drehbuch.



Golden Globes gab es für Austro-Mime Klaus Maria Brandauer, für den Besten Film und die Beste Filmmusik. Mit traumhaften Landschaftsaufnahmen, einer packenden Liebesgeschichte und zwei Hollywoodstars in Bestform übt das Werk auch über 30 Jahre später noch seine unwiderstehliche Faszination auf den Zuseher aus.

Kurzinhalt Vor Beginn des Ersten Weltkrieges heiratet die wohlhabende Dänin Karen Dinesen ihren Vetter, den schwedischen Baron Blixen. Sie geht mit ihm nach Kenia. Blixen ist aber als Geschäftspartner und Ehemann unzuverlässig. Karen nimmt ihr Schicksal und das ihrer Plantage in die eigenen Hände. Die Liebe zu dem Abenteurer Denys erfüllt ihr Leben, bringt aber gleichzeitig neue Unruhe.



DARSTELLER

Meryl Streep (Karen Blixen)

Robert Redford (Denys Finch Hatton)

Klaus Maria Brandauer (Baron Bror Blixen)

Michael Kitchen (Berkeley Cole)

Shane Rimmer (Belknap)

REGIE

Sydney Pollack

DREHBUCH

Kurt Luedtke

KAMERA

David Watkin

MUSIK

John Barry

STORY

Tania/Karen Blixen (Roman "Afrika, dunkel lockende Welt")

Robert Redford Gerade rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag kam am 25. August 2016 sein neuester Film in die Kinos: In der Disney-Produktion "Elliot, der Drache" ("Pete's Dragon" im Original) gibt Robert Redford den fabulierenden Holzschnitzer Mr. Meacham, der den Kindern in der Nachbarschaft gerne Geschichten über wilde Drachen erzählt. Die Schauspielikone, die sich auch als Regisseur und Produzent einen Namen machte, und sich immer wieder für Umweltschutz und Menschenrechte einsetzt, wurde am 18. August 1936 in Santa Monica geboren. Lesen Sie mehr zu Robert Redford