ORF-Premiere: Inspektor Jury spielt Katz und Maus Dritter Einsatz für Fritz Karl

Faszinierende Landschaften, spannende Kriminalfälle und feiner britischer Humor: Inspektor Jury (Fritz Karl) wird in das romantische Jägerdorf Ashdown Dean gerufen, um eine mysteriöse Mordserie zu klären und die Schuldlosigkeit von Lady Agatha zu beweisen...

Eine Serie bizarrer Todesfälle hält ein englisches Dorf in Atem. Für den besten Mann vom Scotland Yard steht bald unumwunden fest: Hier ist ein Killer am Werk! Allein, was fehlt, sind handfeste Beweise. Oder spielen Jury (Fritz Karl) gar nur die Hormone einen Streich? Der rastlose Ermittler zerfließt geradezu vor Bewunderung für eine clevere, ortsansässige Sekretärin. Formidable, brandneue Verfilmung eines Krimi-Bestsellers von Martha Grimes.

Feinste britische Krimikost als österreichische Koproduktion Die amerikanische Autorin Martha Grimes schreibt seit über 30 Jahren klassische Kriminalromane, die in England spielen und hat sich insbesondere in Deutschland eine

treue Fangemeinde erobert. Der aus München stammende Regisseur Andi Niessner ("Zwei Familien auf der Palme") hat sich mit Crew und Cast an malerische Schauplätze Irlands begeben und einen unterhaltsamen, mit schrägem Humor gespickten Krimi inszeniert, der sich von düsteren skandinavischen Psychodramen abgrenzt.



Die eingängige und emotionale Musik von Marcel Barsotti unterstützt die stimmigen Bilder. Dabei hat Drehbuchautor Günter Knarr den leichten, manchmal ironischen Ton des Originals genial in die deutschen Dialoge transferiert. Neben Austro-Mimen Fritz Karl in der Hauptrolle glänzen u.a. der renommierte deutsche Schauspieler Götz Schubert als kriminalistischer Blaublütler und Grimme-Preisträgerin Katharina Thalbach als Lady Agatha.

Hoppalas mit Hund Sehen Sie witzige Outtakes mit Fritz Karl, der seine liebe Not mit seinem unkooperativen vierbeinigen Ko-Darsteller Pino hat.... HIER GEHT'S ZUM CLIP

Inhalt Ein Besuch im malerischen Jägerdorf Ashdown Dean wird Lady Agatha Ardry zum Verhängnis. In einer Telefonzelle stolpert sie über eine Leiche. Zwar scheint der Todesfall natürlich begründet zu sein. Anders als Agathas Neffe Melrose Plant wittert der zu Hilfe gerufene Inspektor vom Scotland Yard, Richard Jury, jedoch Mord. Zudem kann er so die Nähe der hübschen Gillian genießen, die offenbar eine Schlüsselrolle in dem Fall spielt. Jury wie Plant sind von dieser ungemein sinnlichen Frau aufs Höchste fasziniert.



Koproduktion epo-film/ORF



DARSTELLER

Fritz Karl (Inspektor Richard Jury)

Götz Schubert (Melrose Plant)

Marlene Morreis (Gillian)

Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins)

Katharina Thalbach (Agatha Ardry)

Christoph Tomanek (Dr. Appleby)

Judith Rosmair (Baronin de la Notre)

Robyn Wright (Carrie)

REGIE

Andi Niessner

DREHBUCH

Günter Knarr

KAMERA

Duli Diemannsberger

STORY

Martha Grimes (Roman)