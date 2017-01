Traditionsreiches Österreich - Kulturerbe von Mensch zu Mensch Traditionsreiches Österreich

Die Sendung macht sich auf die Spur von Menschen, die mit großer Leidenschaft regionales Brauchtum pflegen. Die erste Station ist das kärntnerische Bleiberg mit seiner Knappenkultur, die bis in 13. Jahrhundert zurückreicht. Anfang September gibt es das alljährlich stattfindende Bergmandlfest, ein Volksfest, zu dem viele ehemalige Bergknappen anreisen, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Mit Stollenführer Michael Grafenauer geht es - wie einst auch für die Knappen - unter Tag. Dabei bekommt man einen Eindruck von der harten und gefährlichen Arbeit der Bergleute.



Ein Handwerk als Kulturerbe ist die Maultrommelherstellung in Molln in Oberösterreich. Karl Schwarz hat ein Museum eingerichtet, um die Geschichte der Maultrommel zu dokumentieren. Er hat von seinem Vater gelernt, wie das kleine, handliche Instrument hergestellt wird und zeigt, wie mit den alten Gerätschaften das Eisen gebogen wird.



Der Aberseer Schleuniger ist ein Regionaltanz, der ausschließlich rund um den Abersee, dem heutigen Wolfgangsee, getanzt wird. Er hat eine ganz besondere Choreographie und einen besonderen musikalischen Aufbau. Matthias Beinsteiner vom Heimatverein Abersee erklärt, dass der Schleuniger als einer der schnellsten Volkstänze Europas gilt und auch als einer der schwierigsten, weshalb er im Volksmund als „Wadlschinta“ bezeichnet wird. Besonders stolz ist er darauf, dass sich bei den Schleuniger-Tanzkursen viele junge Paare anmelden und dass damit auch dieses Brauchtum weiterleben wird.