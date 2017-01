Aufgetischt Im Bregenzerwald

Eintauchen in den Bregenzerwald setzt ehrliches Interesse für das Neue und Andere voraus. Anders ist zuallererst der Klang der Worte. Aber nicht nur der ungewöhnliche Klang fasziniert, auch der Sound von 80 oder mehr Kuhglocken, die im synchronisierten Kaurhythmus einen Klangteppich auf einer Almwiese ausbreiten. Näher wird man dem Herkunftsort des berühmten Bergkäses niemals kommen.

Aber längst wird nicht den Kühen die ganze Kräuterwonne überlassen. Angeregt von den Tinkturen ihrer Großmutter hat Susanne Kaufmann das traditionelle Kräuterwissen für ihre eigene Kosmetiklinie adaptiert. Unterstützt wird sie dabei von Ingo Metzlers Molke. Wem der Name Kaufmann im Gedächtnis geblieben ist, wird bald glauben, Opfer eines Schabernacks zu sein.

Zu viele „Kaufmänner“ verwirren, noch dazu so viele Top-Architekten mit diesem Namen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Architektur im Bregenzerwald eine neue Richtung, weit ab von Alpenidylle, genommen hat. Eine Ausrichtung, die von jungen und sehr erfolgreichen Kollegen wie Bernardo Bader weiter entwickelt wird. Bemerkenswert dabei ist die enge Zusammenarbeit mit den Handwerkern. Das einander Ergänzen bestimmt die Qualität des Endprodukts. Dies zeigt am besten der Werkraum Bregenzerwald, ein genialer Zusammenschluss von Handwerksbetrieben, die ihre besten Stücke ausstellen. Arbeiten von Elektrikern, Tischlern, Lampendesignern oder Kaminbauern sind hier zu bewundern.

Unter den 80 Betrieben, die sich bis jetzt unter dem Dach des Werkraums zusammengefunden haben, befindet sich auch eine Kochschule! Diesem Handwerk wird in Egg, im Gasthof “Engel“, einem 300 Jahre alten Pferdegasthaus, gefrönt. Unter den Anweisungen von Karin Kaufmann werden hier gute Lebensmittel auf einfachem Weg zu bestem Essen verarbeitet. Wer nur genießen will, besucht bald darauf eines der Top-Restaurants des Bregenzerwaldes. In Schwarzenberg, im "Adler", kann der Gaumen beurteilen, ob sich die eigene Kochbegabung mit der Raffinesse des Patrons Engelbert Kaufmann messen kann.