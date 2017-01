ZIB

Russland will Truppen in Syrien reduzieren/ US-Geheimdienste belasten Russland in Hackeraffäre im US-Wahlkampf / Innenminister Sobotka will Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit verlängern / Bayerische CSU legt politische Leitlinien für Wahljahr fest / Fluglinie NIKI stellt Städteflüge ein / Große Ramses-Ausstellung in badischem Landesmuseum / Finale bei Vierschanzentournee in Bischofshofen